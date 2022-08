Ophélie Meunier et son mari : soirée en couple au PSG, avec une star des Experts et un Top Chef !

C'est l'effervescence du côté du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines maintenant. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur Christophe Galtier et la signature de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé , le club de la capitale a réussi un début de saison tonitruant, étrillant tous ses adversaires un par un. Alors avec la venue de l'AS Monaco au Parc des Princes hier soir, tout le monde voyait le club du Rocher en victime expiatoire face à l'ogre parisien, mais il n'en a rien été. Au terme d'une partie frustrante pour les Parisiens, qui ont touché les montants à plusieurs reprises, les Monégasques ont su contenir les assauts de Neymar et ses coéquipiers et ils ont pu repartir avec le point du match nul.

Un résultat qui a certainement déçu les supporters et notamment les nombreuses stars qui se sont amassés dans le carré VIP du stade situé dans le 16e arrondissement de Paris. Parmi les spectateurs de marque, on a pu voir la présentatrice de télévision Ophélie Meunier. La jeune maman de 34 ans était accompagnée de son mari, Mathieu Vergne, un habitué de l'enceinte parisienne, tout comme sa femme. Pas très loin d'eux, on a également pu voir un autre fidèle du Parc des Princes puisque le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor, était dans les tribunes pour soutenir son club de coeur.

Une star américaine et des chefs étoilés

Il ne fait pas partie des habitués des gradins, mais Olivier Rousteing avait fait le déplacement pour ce match de gala. Lunettes de soleil au bout du nez, le directeur artistique de Balmain est visiblement fan de foot, tout comme l'humoriste Booder, présent lui aussi hier soir. Les cuisiniers stars étaient bien représentés avec la présence de Mory Sacko (Top Chef) et Frédéric Anton. Au rayon des stars américaines, on a pu voir l'acteur Gary Dourdan (Les Expert) et la star de la NBA, le Suisse Clint Capela (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Si Paris n'a finalement pas réussi à apporter la victoire à ses supporters, les stars ont visiblement passé un très bon moment au Parc des Princes !