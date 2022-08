Diaporama : Ophélie Meunier et son mari : soirée en couple au PSG, avec une star des Experts et un Top Chef !

1 / 27 Ophélie Meunier et son mari : soirée en couple au PSG, avec une star des Experts et un Top Chef !

2 / 27 Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Booder - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco au Parc des Princes à Paris. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

3 / 27 Olivier Rousteing - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

4 / 27 Victor Belmondo, Mory Sacko, Garry Dourdan et une amie, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Booder - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

5 / 27 Gary Dourdan et une amie, Frédéric Anton - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

6 / 27 Frédéric Anton - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

7 / 27 Mory Sacko, Gary Dourdan et une amie - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

8 / 27 Clint Capela (joueur de NBA) - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

9 / 27 Garry Dourdan et une amie, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Frédéric Anton - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

10 / 27 Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

11 / 27 Garry Dourdan et une amie, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

12 / 27 Mory Sacko - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

13 / 27 Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Frédéric Anton - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

14 / 27 Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Frédéric Anton - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

15 / 27 Olivier Rousteing - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

16 / 27 Garry Dourdan et une amie, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Frédéric Anton - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

17 / 27 Mory Sacko, Garry Dourdan et une amie, Frédéric Anton - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

18 / 27 Olivier Rousteing - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

19 / 27 Gary Dourdan - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

20 / 27 Garry Dourdan et une amie, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Booder - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

21 / 27 Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Booder - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

22 / 27 Victor Belmondo, Mory Sacko, Garry Dourdan et une amie, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Booder - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

23 / 27 Victor Belmondo, Garry Dourdan, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils, Booder - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

24 / 27 Booder - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

25 / 27 Victor Belmondo, Olivier Rousteing, Mory Sacko, Gary Dourdan et une amie, Gary Dourdan et une amie, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne accompagné de son fils - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

26 / 27 Olivier Rousteing - Match de football en ligue 1 Uber Eats entre le PSG et Monaco (1-1) au Parc des Princes à Paris le 28 aout 2022. © Giancarlo Gorassini/Bestimage