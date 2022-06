Booder : Cette maladie qui a failli l'emporter

La catastrophe n'est pas passée loin pour Booder. L'humoriste de 43 ans, qui sera ce vendredi 17 juin dans le jury du nouveau programme de TF1 "Visual Suspect" présenté par Arthur, a failli perdre la vie lorsqu'il était tout petit. Il était atteint d'une bronchiolite, avec un asthme "très prononcé", l'empêchant alors de respirer.

"Quand le docteur du village, qui était aussi électricien et mécanicien, m'a vu, il a dit à ma maman que ce gamin ne passerait pas l'hiver" s'était-il confié au micro de Nikos Aliagas en février dernier dans 50'Inside. "Je vis ma deuxième vie. Je ne devais pas être là, mais je suis là" a t-il également rajouté, en expliquant qu'à l'époque, dans son village d'enfance situé au Maroc, cette maladie était inconnue. Finalement, les choses se sont arrangées pour lui.

Des parents héroïques

"Ma maman lui a fait part des inquiétudes du docteur et mon père a dit non, cet enfant va vivre, je vais vous ramener en France. Je suis arrivé avec ma maman, à l'hôpital Necker et voir ma mère heureuse de voir son enfant vivre, ça a été mon chargeur" avait-il raconté, pris par l'émotion. Il en a profité pour partager toute l'admiration qu'il a pour ses parents qu'il qualifie de "héros". "Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une éducation parfaite pour moi, la tolérance, le vivre-ensemble et être toujours dans le côté positif " a t-il ajouté.

Depuis, Booder a réalisé une grande carrière d'humoriste avec le succès qu'on lui connait aujourd'hui. Un humour atypique, tout comme son physique. Mais le Franco-Marocain a toujours nié être atteint d'une maladie génétique, contrairement aux idées reçues. "Quand on tape "Booder" sur Google par exemple, on trouve : "Booder maladie". Je ne suis pas malade, je suis en pleine forme, tout va bien !" avait-il expliqué dans son autobiographie.

Il a justement décidé de faire de sa différence physique une force. "Concernant mon physique qui est atypique et bien c'est mon outil de travail. Je n'ai pas de complexe" avait-il avoué chez France Soir. "Avec les filles ça va aussi, j'ai toujours réussi à me faire accepter tel que je suis" a t-il également révélé, lui qui n'a pas pour habitude de partager sa vie privée. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il est papa d'un petit garçon né en 2011, qu'il a déjà montré sur ses réseaux sociaux pour faire des sketchs mais sans pour autant dévoiler son visage.