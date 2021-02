Mory Sacko (Top Chef) en couple : "On a peu de temps pour nous"

Tout réussit à Mory Sacko. Le candidat révélé dans Top Chef 2020 enchaîne les projets. Et pour l'un d'eux, il peut compter sur l'aide de sa compagne. Car oui, le jeune homme de 27 ans est en couple.

Le 27 février 2021, les téléspectateurs de France 3 auront le plaisir de retrouver Mory Sacko à la télévision dans Cuisine ouverte : un chef sur la route. Le chef étoilé partira chaque semaine à la rencontre de producteurs et de chefs dans les régions et devra reproduire, à sa sauce, un plat local. Un projet qui l'a enthousiasmé comme il l'a confié à nos confrères de Télé 7 Jours.

Mory Sacko est également revenu sur le fait qu'il a été élu Meilleur jeune chef de l'année et qu'il a décroché une étoile au Guide Michelin pour son restaurant MoSuke, à Paris. Une situation qu'il trouve folle. "L'obtention de cette étoile au Michelin est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout, d'autant que je l'ai obtenue deux mois seulement après l'ouverture du restaurant. (...) C'est un superbe encouragement pour mes équipes et moi, car nous n'en sommes qu'au début. Et puis, à titre personnel, recevoir les félicitations par texto des quatre membres du jury de Top Chef m'a beaucoup touché", a-t-il déclaré.

Mory Sacko le sait, il doit aussi son succès à son entourage. L'un de ses proches occupe d'ailleurs une fonction importante au sein de son établissement. "C'est ma compagne qui gère la partie administrative et financière, ainsi que la coordination générale du restaurant. On a peu de temps pour nous, mais elle est un rouage essentiel pour moi. Elle est la tête et je suis les mains en cuisine", a-t-il raconté.

L'intégralité de l'interview de Mory Sacko est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 22 février 2021.