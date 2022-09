Sophie Davant hautaine ? Une fan balance, l'animatrice monte au créneau et réplique !

Sophie Davant est suivie par de nombreux téléspectateurs dans Affaire conclue, son émission de vente aux enchères diffusée l'après-midi sur France 2. Mais au quotidien, l'animatrice est-elle aussi chaleureuse ? D'après une internaute qui a eu la chance de la rencontrer, la réponse est non...

Sur Instagram, l'animatrice de 59 ans poste une nouvelle photo. Dessus, elle prend la pose en pantalon noir et blouse rouge au beau milieu de ce qui semble être un plateau en extérieur. "Tournage prime @affaireconclue ! Chouette émission à votre rencontre que vous verrez bientôt, en prime, sur @france2 !", écrit-elle en légende. En commentaires, les internautes sont nombreux à la complimenter. Cependant, l'une de ses abonnés tient à lui faire passer un message. Et celui-ci n'est pas des plus agréables à lire. "Bonjour Sophie, je vous ai vu hier aux Puces du Canal à Villeurbanne, je ne dirai rien de plus vous concernant...", peut-on lire.

Cette même personne a dans la foulée évoqué les camarades de Sophie Davant qui n'ont, eux, pas pris de critiques : "En revanche, Caroline, Diane et Stéphane sont très sympathiques. J'avais déjà partagé un moment avec Caroline Margeridon au Marché Biron à Saint-Ouen, (mon mari est antiquaire). Je confirme, c'est une femme adorable, abordable et tellement pétillante !!!." Sans plus attendre, l'ex-femme de Pierre Sled désormais en couple avec l'animateur William Leymergie réplique. "Nous tournions une émission ! J'étais concentrée sur mon travail, pardon, mais ça arrive !", lâche-t-elle en guise de réponse. Pas de quoi convaincre les internautes...