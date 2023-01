"Je ne veux pas (...) je suis en grève" : Léa Salamé gênée et Christophe Dechavanne choqué dans Quelle époque !

Invité à faire sa chronique sur le plateau de l'émission Quelle Epoque ! le 28 janvier 2023 sur France 2, Philippe Caverivière s'est allègrement moqué des manifestations concernant les réformes des retraites mais aussi et surtout du photographe franco-espagnol qui a été victime de violences policières et a dû être amputé d'un testicule. Une histoire très drôle également pour l'animatrice Léa Salamé qui ne pouvait s'empêcher de rire en présentant les faits. "Pourquoi vous me faites dire ça c'est nul ! Terminez la phrase je ne vais pas le dire ! (...) Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas drôle et vous voulez me faire dire un truc horrible, je le ferai pas, c'est ma première rébellion, je suis en grève" dit-elle, en plein fou rire.

Sûr de sa plaisanterie, Philippe Caverivière explique : "On est sur du médical, une boule. Il a dû être amputé d'un testicule. La couille indemne est toujours en état de choc et n'a pas encore été interrogée à l'heure où je vous parle en même temps faut pas s'étonner, l'autre couille elle est passée à ça, elle a dû faire comme ça, en plus ça n'a pas de bras une couille." L'humoriste s'est ensuite demandé si "la cou**le amputée était la française ou l'espagnole". "La cou**leou la coui**as comme on dit à Barcelone" ajoute-t-il.

Une couille orpheline

Hilare, Léa Salamé rit allègrement à la boutade de son chroniqueur tandis que Christophe Dechavanne, plus mesuré, souffle : "C'est scandaleux." Certainement pas prêt à s'arrêter en si bon chemin, Philippe Caverivière poursuit : "Après les éborgnements, il y a les émasculations, on sait se renouveler dans la police française on ne reste pas sur ses acquis, on innove, bravo à eux. Messieurs les CRS on est censé faire plus d'enfants pour sauver les retraites, sans couilles ce sera moins facile. Tout le monde a ses deux couilles dans le public ? On salue ce jeune homme et sa couille orpheline tout de même." Hors de lui, Christophe Dechavanne intervient alors : "Enfin le geste est dégueu quand même hein c'est une violence policière non ?". "Ah oui oui c'est horrible" conclut rapidement Léa Salamé.

Pour rappel, l'avocate du jeune homme (de 26 ans) amputé d'un testicule a déposé plainte pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique entraînant une mutilation" et évoque "les conséquences irréversibles sur la santé physique, mais aussi morale" selon BFMTV. Le jeune homme avait confié dans les colonnes de Libération son intention de déposer plainte contre un policier qu'il accuse de lui avoir donné sans raison un coup de matraque alors qu'il était au sol.

Côté audiences, l'émission Quelle Epoque ! a réuni 1,15 million de téléspectateurs, soit 15,2% de part de marché sur les 4 ans et plus. Un excellent score.