"Je suis un ancien gros..." : Stéphane De Groodt revient sur son enfance solitaire

Invité dans le cadre feutré de l'émission En Aparté, mardi 8 février 2022, le comédien Stéphane De Groodt s'est laissé aller à d'émouvantes confessions. Alors qu'il se trouvait face à une part de tarte au citron meringuée, le Belge de 55 ans, qui sera prochainement à l'affiche du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet intitulé BigBug, a hésité avant d'y plonger sa cuillère. Et pour cause. Comme il l'a rappelé à Nathalie Levy, la voix-off du programme, il est un "ancien gros" qui fait rigoureusement attention à ce qu'il ingère.

"Un gros, il est gros toute sa vie, a expliqué ce maître confiturier. Et donc, dans ma tête, je suis gros. Et du coup, j'enlève quand il y a trop de crème ou trop de sucre. Quand j'étais petit, je mangeais beaucoup. Du coup, vous changez. Il y a un lien de cause à effet. Et donc, ça faisait un drôle d'effet d'être assez disproportionné. Je me retrouvais un petit peu à l'écart socialement, de mes copains, de tout le monde. J'étais différent déjà." Cette "différence" qu'il a longtemps considérée comme une faiblesse est finalement devenue une force. Car sa carrière formidable, Stéphane De Groodt la doit un peu à cette solitude passée.

C'est pour ça que j'ai embrassé ces deux carrières

"Je pense que si j'ai voulu être pilote de course ou comédien, c'était pour exister d'une certaine manière, se souvient l'ancien compagnon d'Odile d'Oultremont. Pour être pilote de course, vous êtes obligé de maigrir parce que sinon vous ne rentrez pas dans la voiture. Et puis comédien, comme j'avais l'impression d'être un peu à l'écart, je me suis dit : 'Plus tard, j'ai envie d'être Louis de Funès, parce que mes copains m'en parlaient à l'école avec un énorme sourire. Je me suis dit : 'Tiens, faire rire les gens, c'est se faire aimer des autres. Donc j'ai envie de ça'. C'est pour ça que j'ai embrassé ces deux carrières..."

