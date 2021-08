Stéphane De Groodt séparé d'Odile d'Oultremont : est-il en bons termes avec son ex-femme ?

Il fut le roi des jeux de mots sur Canal + pendant près de deux ans. Stéphane De Groodt s'est vraiment révélé au grand public en animant une chronique de 2012 à 2014 dans l'émission Le Supplément, présentée par Maïtena Biraben. Depuis, il mène une belle carrière au cinéma et à la télévision, et vous aurez la chance de le retrouver ce soir sur TF1 dans L'un dans l'autre, une comédie dans laquelle il partage l'affiche avec Louise Bourgoin et Aure Atika. Si tout va pour le mieux dans la carrière de l'artiste de 55 ans, il se fait plus discret sur sa vie privée.

L'ancien pilote automobile a été en couple pendant près de 18 ans avec la romancière belge Odile d'Oultremont. Ensemble depuis 2000, ils se sont mariés en 2014 et ont eu deux filles, avant de se séparer quatre en plus tard. Une longue et marquante relation pour l'acteur de 55 ans au grand coeur. Après leur séparation en juin 2018, Stéphane De Groodt s'est confié au Monde pour expliquer la nature de ses relations avec celle qui est désormais son ex. Et les choses ne vont pas si mal : "Nos filles sont confrontées à un couple qui n'en est plus un mais qui s'entend très bien. On leur propose un schéma, on leur montre que ça peut être possible", explique-t-il.

Quelques mois plus tard, invité sur la plateau de Michel Cymes, Ça ne sortira pas d'ici, en décembre 2019, l'acteur, très proche de Michèle Laroque, avait confirmé cette séparation en bons termes. L'animateur avait affirmé que Stéphane De Groodt était resté proche de son ex, ce à quoi son invité avait répondu d'un simple "ouais". Tout va donc pour le mieux entre les ex-époux, qui continuent de s'apprécier malgré leur divorce.

Retrouvez Stéphane de Groodt dans le film L'un dans l'autre, jeudi 12 août 2021 à 21h05 sur TF1.