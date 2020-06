Stéphane De Groodt : ses "confinures" de stars font rêver

Stéphane de Groodt n'a pas chômé pendant son confinement. L'acteur de 54 ans connu pour ses rôles dans les films L'Un dans l'autre, Le Jeu et Une heure de tranquillité a eu une idée révolutionnaire pendant la pandémie de coronavirus. L'ex-mari d'Odile d'Oultremont a décidé de créer une toute nouvelle marque de confiture dont les recettes seraient des secrets de cuisine et des péchés mignons de célébrités. En plus d'être de succulentes gourmandises, ses "Confinures" (mix des termes confinement et confiture) ont un but très honorable : soutenir l'association Rêve de cinéma. Cette association vient en aide à tous les enfants hospitalisés qui ne peuvent plus aller au cinéma et collecte des fonds pour leur apporter des divertissements et de la culture à l'hôpital.

"Quand j'ai appelé Carole Bouquet pour lui parler de mon idée, elle a été tout de suite partante et m'a proposé une recette avec des fruits de la passion. Le ton était donné. J'ai même reçu un texto de la maman de Dany Boon avec sa recette de confiture à la rhubarbe", explique Stéphane aux journalistes de Paris Match.

Carole Bouquet, Virginie Efira,Dany Boon, André Dussollier,Claude Lelouch,Isabelle Carré... De très nombreuses célébrités ont confié les secrets de cuisine ancestraux de leurs familles au chef Pierre Marcolini (qui confectionne lesdites délicieuses confitures). Premier projet caritatif de l'acteur, cet ambitieux et très honorable concept a le mérite de mêler avec brio le septième art et le septième ciel ! De quoi mettre l'eau à la bouche à de nombreux fans d'acteurs et d'actrices incontournables du cinéma...