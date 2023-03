"Je vous dois la vérité" : Julie Pietri contrainte de s'éloigner de la scène, elle s'explique

Vous savez que je suis prête à lutter

Si elle a choisi de prendre la parole afin d'évoquer son cancer, c'est pour éviter que quelqu'un d'autre ne se saisisse de cette information et ne la déforme. Julie Pietri a, également, grand besoin de ressentir la force de tous ceux qui la suivent depuis toutes ces années. "Vous savez que je suis prête à lutter, ajoute la maman de Manon. Je suis combative des fois, j'ai le coeur qui s'emballe. Ca ne va pas très bien. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de votre soutien, j'ai besoin que vous soyez là, qu'on soit ensemble, qu'on lutte peut-être ensemble. En tout cas, je sais que si vous êtes présents, ça me fait du bien. Alors moi j'irai vraiment au bout de mon combat. Vous me connaissez. Je suis sincère et droite, et la vérité... je vous la devais..."