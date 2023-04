Julie Pietri atteinte d'un cancer : saignements abondants, ablation de l'utérus, ses "deux mois d'enfer"

Elle a pris tout le monde de cours, au début du mois de mars, en annonçant qu'elle était atteinte d'un cancer de l'endomètre. Julie Pietri s'apprêtait à fêter ses 40 ans de carrière, tout en chantant son nouvel album Origami sur scène, lors de son Essential Tour... mais elle a été obligée de s'accorder une pause. Dans les colonnes du magazine Gala, la chanteuse de 67 ans revient sur son parcours, ses dernières semaines difficiles, ses "deux mois d'enfer", et explique surtout où elle en est.

Si elle a songé à contacter un spécialiste, c'est parce qu'elle saignait "de façon régulière" depuis un an et demi. "En décembre dernier, ça n'a plus arrêté, il n'y avait plus un jour où je n'avais pas de saignement. Ce n'était pas normal, se souvient-elle. J'ai fait une hystéroscopie, un examen de l'utérus sous anesthésie générale. Huit jours plus tard, le chirurgien m'a livré le résultat des analyses : j'avais un cancer de l'endomètre." Soutenue dans l'épreuve par sa fille unique Manon, 31 ans, l'interprète du titre Eve lève-toi a appris qu'il serait préférable de subir une hystérectomie, une ablation de l'utérus, pour prévenir un risque de métastases.

Le chemin n'aura pas été facile. Alors qu'elle était sur le billard, endormie, le chirurgien n'a pas procédé à l'ablation parce qu'il soupçonnait une extension du cancer au péritoine : "Il m'a pris la main avec beaucoup d'humanité [au réveil, NDLR] et parlé d'une chimiothérapie de six mois. Je me voyais déjà sans cheveux, avec ma vie à l'arrêt, ajoute Julie Pietri. Mon monde s'écroulait. Heureusement, ma fille était là." Il s'agissait, heureusement, d'une fausse alerte. L'hystérectomie a été reprogrammée le 7 mars et c'est seulement la veille de cette opération que la chanteuse s'est autorisée à verser une larme.

"Pour la première fois, je me suis écroulée, raconte-t-elle. J'ai pleuré toute la journée, tout ce que je n'avais pas pleuré pendant deux mois. Trois anesthésies générales, des annonces dans tous les sens... J'avais l'impression d'être un punching-ball émotionnel." Tout va mieux aujourd'hui. Julie Pietri a subi la fameuse opération et ses dernières analyses montrent qu'il n'y a plus rien. Par sécurité, elle devrait faire six jours de radiothérapie en avril prochain. Elle pourra même, à son grand bonheur, remonter sur scène dès juin !

