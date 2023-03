"C'est une abomination" : Une star des années 80 pas épargnée par les internautes, son apparence interroge

En février dernier, Julie Pietri faisait pourtant une triste révélation à ses fans sur son compte Instagram. "Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon voilà, je vous dois la vérité, je vais vous la dire, parce qu'on ne va pas se voir pendant un moment maintenant", avait-elle écrit, avant d'ajouter : "Au moins pendant deux mois, avant que je ne revienne sur scène et que je vous parle un petit peu plus décontractée".

Une absence causée par un gros problème de santé, puisqu'elle est "atteinte d'un cancer de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse l'intérieur du corps de l'utérus". Une terrible épreuve à laquelle elle doit faire face. "Je vais être opérée le 7 mars prochain", avait-elle ensuite annoncé à sa communauté.

Opérée d'une endométriose

En septembre 2019, dans l'émission L'instant de Luxe sur la chaîne Non Stop People, la chanteuse de 67 ans révélait déjà avoir des soucis de santé, alors que le journaliste Jordan De Luxe, voyant qu'elle avait maigri, venait de lui demander si elle avait fait un régime ou non. "Non, non, j'ai eu des petits ennuis de santé... Je vous en tiendrai informé en temps et en heure", lui avait-elle alors répondu. Son changement physique jugé par certains pourrait donc être simplement le résultat de cette difficile épreuve à traverser.

Un entretien au cours duquel elle revenait également sur d'autres problèmes liés à sa santé, auxquelles elle avait été confrontée par le passée : "J'ai été opérée d'une endométriose qui m'a fait beaucoup souffrir, qui m'a vraiment mis en danger pendant des années. Comme j'ai été opérée en microchirurgie, je suis tombée enceinte au moment où je défendais l'album 'La légendes des madones'". Son enfant, une fille prénommée Manon, naîtra finalement en mars 1992, malgré l'alerte de son médecin qui l'avait prévenue des risques que son bébé ne naisse pas. Une arrivée qu'elle avait alors vécue comme "un miracle".