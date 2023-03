Faustine Bollaert : Son très sexy frère est en couple avec une célébrité de télé-réalité !

Faustine Bollaert, qui a aujourd'hui 44 ans, est la soeur de Charles, un beau barbu qui est tombé amoureux de Clémence Applaincourt, une célèbre candidate de télé réalité. Révélée dans la saison 1 de Friends Trip (2014), émission de la chaîne NRJ12 qu'elle avait remportée, la jeune femme n'hésite pas à partager des clichés de son couple sur son compte Instagram. A noter qu'un certain nombre d'entre eux sont pris à Los Angeles, ville où elle a décidé de poser ses valises car son homme y habite depuis plusieurs années.

Il s'y était installé après être tombé gravement malade. "J'ai grandi auprès d'un frère que j'ai adoré, de trois ans mon aîné. Au lycée, il est tombé gravement malade après une erreur d'anesthésie. Il s'est mis à faire des crises de tétanie, son corps de métamorphosait, ses yeux se révulsaient, il fallait lui donner la becquée... Dans ma tête de petite soeur, c'était cataclysmique. Quand ma mère n'en pouvait plus, je prenais la relève : mon frère était devenu mon fils. Plus personne ne venait à la maison. Il faisait peur et il avait peur. Pendant longtemps, on n'a pas compris ce qu'il avait. Il a arrêté ses études, perdu ses amis. Il a coulé. Il voulait mourir, je l'ai rattrapé in extremis à plusieurs reprises", s'était rappelée sa célèbre soeur auprès du magazine Psychologies.