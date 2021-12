Faustine Bollaert : Son frère Charles est en couple avec une candidate de télé-réalité !

Pour une surprise... Le week-end du 11 décembre 2021, Clémence Applaincourt a dévoilé le visage de son petit ami à ses abonnés Instagram. Et il semblerait qu'il soit le frère d'une présentatrice connue du grand public. La jeune femme révélée dans la saison 1 de Friends Trip (2014), émission de la chaîne NRJ12 qu'elle a remportée, a souffert en amour.

Lors du tournage des Princes de l'amour 3 (diffusée sur W9 en 2016) elle était repartie au bras de Gabano. Mais un an après, leur idylle avait pris fin, un gros coup dur pour la jeune femme de 33 ans. Elle avait ensuite participé à La Villa des coeurs brisés en 2020 et avait ouvert comme rarement son coeur. L'occasion de découvrir qu'elle avait déjà accepté beaucoup de choses par amour, dont la violence. Fort heureusement, ces malheurs sont désormais derrière elle.

Depuis un an, Clémence est une femme heureuse et amoureuse. Et il y a quelques jours, elle a souhaité enfin dévoiler le visage de son compagnon, pour le plus grand bonheur de ses fans. Elle a en effet partagé une vidéo sur laquelle on peut la voir partager des moments de complicité avec son cher et tendre. Promenade dans les rues de Los Angeles, virée en voiture ou tendre baiser sur le front... l'amour est bel et bien au rendez-vous. "Notre histoire qui a commencé il y a maintenant une année... Tellement d'étapes mais nous y sommes arrivés #love", a notamment écrit l'influenceuse en légende.

Le lendemain, elle a partagé des photos sur lesquelles son petit ami et elle posent complices, toujours à Los Angeles, ville dans laquelle Clémence a déménagé par amour.