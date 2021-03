Faustine Bollaert, son frère tombé gravement malade : "Il voulait mourir"

La vie peut changer du jour au lendemain et Faustine Bollaert ne le sait malheureusement que trop bien. Interrogée par le magazine Psychologies, la présentatrice de 42 ans s'est confiée sur un sujet qui l'a bouleversée quand elle était adolescente.

Quotidiennement, Faustine Bollaert retrouve ses invités de Ca commence aujourd'hui (France 2) afin d'évoquer des sujets parfois très douloureux. Face à eux, la belle brune a toujours des paroles justes et est dans l'empathie. Des traits de caractère qui se développent souvent après qu'une personne a connu des instants compliqués. Tel est le cas pour l'épouse de Maxime Chattam.

En plus d'avoir dû faire face à la mort de plusieurs de ses proches dès son plus jeune âge, Faustine Bollaert a affronté la maladie de son frère Charles. "J'ai grandi auprès d'un frère que j'ai adoré, de trois ans mon aîné. Au lycée, il est tombé gravement malade après une erreur d'anesthésie. Il s'est mis à faire des crises de tétanie, son corps de métamorphosait, ses yeux se révulsaient, il fallait lui donner la becquée... Dans ma tête de petite soeur, c'était cataclysmique. Quand ma mère n'en pouvait plus, je prenais la relève : mon frère était devenu mon fils. Plus personne ne venait à la maison. Il faisait peur et il avait peur. Pendant longtemps, on n'a pas compris ce qu'il avait. Il a arrêté ses études, perdu ses amis. Il a coulé. Il voulait mourir, je l'ai rattrapé in extremis à plusieurs reprises", s'est souvenue la maman de Peter (5 ans) et Abbie (7 ans).

La vie avait gagné

Mais un jour, tout est rentré dans l'ordre pour Charles. Le beau brun a donc pris la décision de partir vivre aux Etats-Unis afin de repartir de zéro, "se refaire une virginité dans le regard des autres". "Six mois plus tard, je le rejoins et je vois arriver un type bronzé, beau comme un dieu : mon frère, le mec le plus populaire du campus. J'avais retrouvé mon héros, on a retrouvé notre complicité. Mes plus beaux souvenirs me viennent de cet été là. (...) Cette fois, la vie avait gagné", a conclu Faustine Bollaert.

Depuis, dès qu'ils le peuvent, frère et soeur se retrouvent afin de passer de nouveaux moments incroyables ensemble. Des retrouvailles que l'animatrice ne manquent pas de partager avec une photo sur Instagram en général.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le numéro Psychiologies du 24 mars 2021.