Faustine Bollaert en vacances avec une ex-star de télé réalité : le duo très complice

Faustine Bollaert a pris des vacances bien méritées. Loin des plateaux de tournage, la présentatrice de Ca commence aujourd'hui (France 2) passe actuellement du bon temps en famille aux Etats-Unis avec ses enfants Abbie et Peter (9 et 7 ans, fruit de son union avec Maxime Chattam), son frère Charles et une ancienne candidate de télé-réalité.

Le 25 juillet 2022, Faustine Bollaert et sa famille ont passé une journée forte en sensations. Avec ses enfants et son charmant frère, ils se sont rendus à une fête foraine baptisée à l'OC Fair & Event Center de Costa Mesa, en Californie, où réside Charles depuis plusieurs années. La présentatrice a dévoilé une amusante photo sur laquelle ils hurlent dans une attraction. Les internautes ont également pu découvrir que lors de cette journée, une ancienne star de télé-réalité était présente.

Certains ont peut-être loupé l'information, mais Charles est en couple avec Clémence Applaincourt. La jeune femme a été révélée dans la saison 1 de Friends Trip (2014), émission de la chaîne NRJ12 qu'elle a remportée. Elle a ensuite participé aux Princes de l'amour 3 (diffusée sur W9 en 2016) et à La Villa des coeurs brisés en 2020 (TFX). Depuis, elle ne fait plus partie du milieu et a même changé de vie. Elle a quitté la France pour s'installer avec Charles (qu'elle aime depuis un an) à Los Angeles. Un quotidien qu'elle partage sur ses réseaux sociaux.

Et elle semble bien s'entendre avec Faustine Bollaert. Lors de leur virée à la fête foraine, elle s'est notamment immortalisée au côté de la belle brune de 43 ans. Cette dernière apparaît souriante et tient Clémence par l'épaule. Sur un autre cliché, les deux femmes sont hilares. "Une belle journée en famille. Au programme c'était fête foraine. Et un show 'monster truck'. C'était trop sympa", peut-on lire en légende de la publication.