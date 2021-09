Faustine Bollaert et Maxime Chattam : leur coup de foudre alors qu'ils étaient en couple

Maxime Chattam a également fait des confidences sur le début de sa relation avec son épouse. Au micro de Ça fait du bien, en novembre 2020, il a dévoilé que la jolie brune de 42 ans lui avait tapé dans l'oeil et n'était pas restée indifférente à son charme ! "A notre mariage, on nous a repassé des extraits de l'émission où l'on s'est rencontré pour la première fois et je peux vous dire que c'était tellement évident qu'on se draguait (...) On se faisait du rentre-dedans à l'antenne, c'est-à-dire qu'elle rigolait à mes blagues nulles, et je pense que j'avais un sourire extatique", avait-il expliqué.

Maxime Chattam révèle ensuite que Faustine Bollaert avait parlé de lui à ses collègues : "Il paraît qu'elle est remontée à son bureau après l'émission, et qu'elle a dit 'ah ce type-là, tu lui changes son look désuet et il perd un peu de poids... et c'est l'homme parfait !"