Faustine Bollaert maman : rare photo de ses enfants Abbie et Peter, les vacances commencent !

Les vacances continuent pour la famille de Faustine Bollaert ! Après un séjour à la mer, la tribu a embarqué pour de nouvelles aventures loin de la métropole. Parés à partir, les enfants de l'animatrice Abbie (née le 18 juillet 2013) et Peter (né le 24 juillet 2015) ont attendu leur vol à l'aéroport avec tout l'attirail nécéssaire pour un voyage réussi. Coussin de voyage pour le cou, baskets confortables, masques de nuit pour bien dormir et sac à dos Harry Potter pour Abbie (surnommée régulièrement Abbie Potter par sa maman), tout est prêt pour un vol grand luxe ! "Non mais ce look de mes petits voyageurs !" s'amuse la femme de Maxime Chattam.

Mais ce n'est pas tout. Une fois bien installés dans l'avion, les enfants de Faustine Bollaert ont (bien évidemment) choisi leur film de voyage. Et c'est sans suspense qu'ils ont choisi l'inimitable Harry Potter pour les accompagner durant le vol. "Quelle surprise" confie l'animatrice de 43 ans, habituée à la grande passion de ses enfants pour la saga de J.K Rowling.

Arrivés à destination, les enfants se sont ensuite amusés à faire de la trottinette à trois avec un membre de leur famille. Comme toujours, la présentatrice de l'émission Le Meilleur Pâtissier a pris soin de dissimuler le visage de ses enfants. Heureuse, Faustine écrit : "Et enfin le bonheur de retrouver la famille à l'autre bout du monde". Peter a d'ailleurs 7 ans ce 24 juillet 2022. Qui sait, l'animatrice de 100% Mag dévoilera peut-être des images de la fête sur Instagram ?

Pour rappel, Faustine Bollaert avait eu un coup de foudre pour son mari dans les bureaux d'Europe 1. "J'adorais l'écrivain et lui aimait beaucoup mon émission, il appréciait mon travail de journaliste. Du coup, dans Léviatemps, il avait baptisé son héroïne Faustine, comme celle qu'il entendait dans le poste mais ne connaissait pas. Dans ce roman, le narrateur, qui s'appelle Guy, le deuxième prénom de Maxime, tombe follement amoureux de Faustine et quitte tout pour celle-ci..." confiait-elle à Télé 7 Jours en 2012. Par la suite, ils se sont dit oui à la mairie du 16e arrondissement de Paris, le 31 août 2012, devant son mentor Michel Drucker.