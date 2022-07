Faustine Bollaert, sa fille a 9 ans : rare photo d'Abbie à la plage

Les photos d'Abbie ne sont pas fréquentes et l'on sait peu de choses d'elle. Abbie Potter, comme elle est appelée, est fan de la saga du même nom, on sait qu'elle fait du foot et elle semble avoir un caractère bien trempé. Même si ces deux parents sont célèbres, ces derniers sont là pour elle. Faustine Bollaert a choisi de ne pas travailler les mercredis pour être aux côtés d'Abbie et Peter (son autre enfant) et Maxime Chattam, écrivain célèbre, les fait souvent rêver et les aide à développer leur imagination.

Si Abbie est une enfant de l'été, son frère aussi ! Peter est né un 24 juillet, il fêtera donc dans quelques jours son septième anniversaire. Nul doute que sa maman rendra également hommage à son petit bonhomme avec un doux message et une autre rare photo.