"Ma compagne avait peur..." : Hoshi menacée de mort, l'artiste obligée de prendre une décision radicale

Ce baiser échangé le soir de la Saint-Valentin lors de la 35e cérémonie des Victoires de la musique restera gravé dans les annales. Le 14 février 2020, Hoshi a embrassé sa compagne Gia sur les planches de la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, espérant bien envoyer à la France et au monde entier un message d'amour et de paix. Mais depuis que ce geste tendre a été filmé et diffusé à la télévision, la jeune artiste de 26 ans, Mathilde Gerner de son vrai nom, vit un véritable enfer.

Invitée sur le plateau de l'émission Ca commence aujourd'hui le vendredi 10 février 2023, Hoshi a reçu une vidéo extrêmement mignonne de la part de sa grand-mère surnommée Babouchka. Mais chaque jour, ce que reçoit l'interprète de Ta Marinière, c'est des menaces abominables. "On m'a menacée de mort, on a dû déménager, a-t-elle expliqué à Faustine Bollaert. Ils ont trouvé mon adresse, j'étais en rez-de-chaussée, je n'étais pas en sécurité, je vivais avec ma compagne qui avait peur tous les jours. J'étais en week-end avec ma compagne, chez ses parents, et j'étais en boucle sur mon téléphone. Je commençais à comprendre que ça prenait de l'ampleur et j'avais peur que quelqu'un nous attende devant la maison. Et c'était juste avant le confinement, donc on est resté confinées avec la peur que quelqu'un nous trouve."

Je n'avais plus envie de vivre à certains moments

Atteinte de la maladie de Ménière, Hoshi a perdu 50% de son audition, de nombreux kilos et elle est régulièrement victime de crises de vertiges. Le stress ne fait qu'empirer cette situation. Comme elle l'a révélé sur France 2, la chanteuse n'a plus osé sortir seule depuis 3 ans, même avec une capuche lui camouflant le visage, et elle est obligée d'engager un service de sécurité à chacune de ses dates de concert. "J'ai vécu trois ans de descente aux enfers, a-t-elle rappelé. Ca peut durer plus de 24h à être dans un lit, à avoir la tête qui tourne et à vomir. Plusieurs fois je me suis enfermée et je me suis dit que j'arrêtais. Ce n'était pas facile pour mon label ni pour mon entourage, ma famille. Je n'avais plus envie de vivre à certains moments."

En 2020, Hoshi avait porté plainte pour harcèlement moral "en meute", "menaces de mort et de viols", injures aggravées et provocation à la haine. Après des mois d'attente, elle a appris que sur les milliers de messages reçus, une seule personne serait potentiellement convoquée à un procès au mois de juin...