Hoshi victime de harcèlement homophobe : 10 kilos en moins, 28 jours d'ITT, crises de Ménière, elle vit un enfer

Je viens de perdre foi en la justice

Bien sûr, Hoshi a tenté de confier son cas à la justice. Victime d'une vague d'homophobie immonde après sa prestation le soir des 35e Victoires de la musique, la jeune femme de 26 ans avait déposé une plainte. Un homme avait fini par être interpellé en Bretagne par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris, qui avait ouvert une enquête pour menaces de mort. Après 24h passées en garde à vue, ce dernier ne semble pas avoir rencontré d'énormes problèmes malgré ses aveux.

"En France, on peut menacer les gens, tenir des propos homophobes et sortir librement dans la rue parce que la justice ne fait rien, confirme la chanteuse. Je viens de raccrocher avec mon avocate qui s'est battue à mes côtés de toutes ses forces et elle vient de m'annoncer que sur les milliers de messages reçus, et que sur toutes les personnes retrouvées, une seule personne sera potentiellement convoquée à un 'procès' au mois de juin. Moi qui aime tant mon pays, je viens de perdre foi en sa justice..."