Hoshi victime d'homophobie : un homme interpellé par la police

En mai dernier, Hoshi se manifestait sur Twitter, regrettant le manque de considération de la justice envers des faits aussi graves que ceux qu'elle a subis : "Ça fait plus de 2 ans que j'ai porté plainte pour les menaces et les injures à caractère homophobe que je reçois depuis ma chanson Amour Censure. Je fais bonne figure, j'ignore, j'essaye d'être forte mais voilà ce que je reçois encore fréquemment. La justice est lente, très lente", écrivait-elle en publiant les messages d'horreur qu'elle reçoit encore malgré sa prise de parole et son recours à la justice. Cette dernière a semble-t-il enfin entendu la chanteuse.