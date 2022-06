Diaporama : Hoshi victime d'homophobie : un homme interpellé par la police

1 / 21 Hoshi victime d'homophobie : un homme interpellé par la police

2 / 21 Exclusif - Hoshi en backstage lors la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt © Cyril Moreau / Tiziano Da Silva / Bestimage





3 / 21 Portrait de la chanteuse Hoshi à Paris, France, le 4 avril 2018.

4 / 21 Hoshi lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage





5 / 21 Exclusif - Hoshi (Mathilde Gerner) - Scène - Enregistrement de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 17 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage





6 / 21 Hoshi - 35ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 14 février 2020. © Cyril Moreau/Bestimage





7 / 21 Exclusif - Hoshi (Mathilde Gerner) - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 13/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 13/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage





8 / 21 Exclusif - Hoshi (Mathilde Gerner) - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 13/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 13/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage





9 / 21 Exclusif - Hoshi (Mathilde Gerner) - Sur le plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 13/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 13/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage





10 / 21 Portrait de la chanteuse Hoshi à Paris, France, le 4 avril 2018.

11 / 21 Hoshi - Photocall et Backstage de l'événement musical "RFM Music Show" édition spéciale pour les 40 ans de la célèbre radio au Palais des Sports de Levallois-Perret et avec le retour des lives. Ce concert exceptionnel sera retransmis sur C8 le mercredi 30 juin. Émission présentée par B.Montiel et L.Rétory. Levallois-Perret le 26 juin 2021 © Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 21 Exclusif - Hoshi - Studio - Enregistrement de l'émission "La grande soirée des duos", qui sera diffusée le 14 octobre sur W9 © Gaffiot-Moreau / Bestimage





13 / 21 Exclusif - Hoshi - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La grande soirée des duos", qui sera diffusée le 14 octobre sur W9 © Gaffiot-Moreau / Bestimage





14 / 21 Exclusif - Hoshi (Mathilde Gerner) - Scène - Enregistrement de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 17 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage





15 / 21 La chanteuse Hoshi lors de la 35ème édition des Victoires de la musique à La Seine Musicale, Boulogne Billancourt le 14 février 2020. © Cyril Moreau / Bestimage

16 / 21 Exclusif - Hoshi - Concert - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer" au Palais des Sports à Paris, qui sera diffusée le 3 janvier 2019 sur W9. Le 11 décembre 2018 Ce spectacle unique enregistré au Dôme de Paris lancera l'opération annuelle " 100 noëls dans 100 hôpitaux ". Le but de cette opération : offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de Parents en France. © M.Ausset Lacroix-D.Guignebourg / Bestimage





17 / 21 Hoshi - 20ème cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals à Cannes. Le 10 novembre 2018 © Christophe Aubert via Bestimage





18 / 21 Hoshi (Mathilde Gerner) lors de la 7ème édition du concert caritatif "Leurs voix pour l'espoir" au profil de la recherche contre le cancer du pancréas à l Olympia à Paris, France, le 1er octobre 2018. © Guillaume Gaffiot/Bestimage





19 / 21 Hoshi durant le concert Star à Juan, au profit de l'association "Enfant Star et Match" dans la pinède Gould d'Antibes Juan-les-Pins le 10 juillet 2018. L'association fondée depuis plus de 10 ans par Fabrice et Barbara Ravaux à Antibes Juan-les-Pins, a pour objectif d'initier, de favoriser et d'encourager la pratique du sport aux enfants malades (essentiellement le tennis, les Ravaux sont propriétaires d'un club de tennis), sans restriction de pathologie et dans toute la France. Les bénéfices de ce concert, incluant le prix des entrées, les dons des privés et des partenaires comme Carrefour Market ou Burger King, serviront à offrir des vacances aux enfants. © Bruno Bebert/Bestimage

20 / 21 Exclusif - Concert de Hoshi (Mathilde) sur la péniche le Flow à Paris, France, le 11 avril 2018. © CVS/Bestimage