"Cette femme a changé ma vie" : Hoshi sur scène avec sa compagne Gia, elle lui déclare sa flamme

Les téléspectateurs ont assisté à de nombreuses histoires d'amour et d'amitié, le jeudi 30 décembre 2021, devant l'émission Toutes les femmes de nos vies. Mais c'est la carte du coeur qu'Hoshi a joué ce soir-là, puisqu'elle est montée sur scène avec sa compagne et manageuse Gia. C'était une grande première pour le couple. Ensemble, les deux jeunes femmes ont chanté, pour la première fois sur les planches, un titre symbolique de leur relation : Et même après je t'aimerai.

Cette femme a changé ma vie, c'est grâce à elle

"J'ai choisi cette chanson parce qu'on l'a écrite ensemble. C'est de l'amour, a expliqué Hoshi avant de rejoindre sa chérie. Cette femme a changé ma vie, c'est grâce à elle. Ce soir, j'ai vraiment envie de lui dire merci pour tout ça. On vit ensemble, on travaille ensemble. Elle gère ma carrière. Elle embellit ma vie, donc forcément c'est ma vie et elle s'appelle Gia. Les gens doivent savoir que j'arrive à chanter chaque soir et à être heureuse grâce à elle." Les amoureuses se sont rencontrées grâce à une amie commune... et pas n'importe qui. C'est Jennifer Ayache, la chanteuse du groupe Superbus et fille de Chantal Lauby, qui les a présentées. Quel flair...

Après avoir interprété Et même après je t'aimerai, Hoshi et Gia ont échangé un tendre baiser devant les caméras de W9. Une adorable scène qui n'est pas sans rappeler leur bisou lors de la 35e cérémonie des Victoires de la musique, à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 14 février 2020. Or, à la suite de la diffusion de cette séquence, l'artiste de 25 ans s'était retrouvée au coeur d'une vague de cyberharcèlement homophobe, et avait reçu de nombreuses menaces de mort, la poussant à officiellement porter porter plainte. Espérons que les mentalités aient évolué en l'espace de quelques mois...