"On a cru qu'on allait jamais tenir" : Stéfi Celma, jeune maman sans filtre sur la naissance de sa fille

A l'affiche de Balle Perdue 2 sur Netflix, Stéfi Celma, l'une des révélations de Dix pour cent, fait des éclats dans ce film musclé sur fond de cascades. Au top, l'actrice de 36 ans l'est aussi dans sa vie privée avec l'arrivée de son premier enfant, livrant de jolies confidences.

L'actrice en a fait du chemin depuis son premier grand rôle dans le film Case départ de Lionel Steketee dans lequel elle jouait aux côté de Fabrice Éboué et Thomas Ngijol (2011). Deux ans après, elle a également joué dans Pas très normales activités de Maurice Barthélemy et dans le carton au box office Les Profs, adaptation de la bande dessinée éponyme par Pierre-François Martin-Laval avec Kev Adams. Mais c'est en 2015 que son nom s'imprime dans les mémoires, grâce à la série télévisée Dix pour cent de Fanny Herrero et son rôle de standardiste qui se rêve actrice.

Une belle carrière qu'elle a construite en affrontant les douleurs du passé. Elle a perdu sa soeur, devenue handicapée après une crise cardiaque, une tragédie que l'actrice avait évoqué face à Thierry Ardisson. De plus, l'une de ses meilleures amies, Sofia Gon's, est décédée suite à une embolie pulmonaire alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans. Armée de courage et de résilience, la comédienne a continué son parcours et s'est également construite une famille. Très discrète sur sa vie privée - on ne connaît pas le nom de son compagnon -, elle avait seulement posé avec son joli ventre très arrondi en juin dernier lors de la soirée du film Champagne de Nicolas Vanier.