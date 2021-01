Stéfi Celma et la mort de sa soeur handicapée : ses confidences émouvantes

Stéfi Celma fait le bonheur de milliers de fans, aussi bien au cinéma qu'en musique. En privé, l'actrice et chanteuse connaît la douleur de la perte d'êtres chers. Elle avait une soeur, handicapée, grâce à qui elle a appris à jouer la comédie.

Des années avant le décès de son amie, la chanteuse Sofia Gon's, Stéfi Celma perdait sa soeur. L'héroïne de la série Dix pour cent et interprète du single Maison de terre a évoqué ce drame une seule fois en public, en 2017, sur le plateau de l'émission Salut Les Terriens. En présentant son invitée, Thierry Ardisson a expliqué qu'elle avait une soeur, handicapée après une crise cardiaque.

"Vous aviez une relation fusionnelle avec votre soeur, vous faisiez toujours le clown pour elle et c'est comme ça que vous avez finalement appris à jouer la comédie, c'est pour la faire marrer", a confié Thierry Ardisson. Surprise par ces révélations, Stéfi Celma a tout de même confirmé les dires du présentateur : "Très tôt j'ai appris à me rendre compte de la chance que j'avais d'être en bonne santé, et c'est vrai que très vite (...) j'ai eu le goût du spectacle parce que l'idée, c'était de la distraire".

Malgré cette tragique disparition, Stéfi Celma a conservé son amour pour le jeu. Elle a enchaîné les films (Case Départ en 2010, Antigang avec Jean Reno en 2014, Miss sorti à l'automne dernier) et incarne depuis 4 saisons le rôle de Sofia Leprince dans la série Dix pour cent. En parallèle, Stéfi Celma rêve de musique ! Elle a sorti son premier single, Maison de terre, en novembre 2020 et chante à la télé dans l'émission Taratata ce mardi 26 janvier 2021.