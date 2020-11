Rayane Bensetti : Il rigole de sa micro apparition dans Dix pour cent

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton ! Les fans de Dix pour cent en ont fait l'expérience mercredi soir. La 4e saison de la série diffusée sur France 2 s'est achevée sur un épisode consacré à Sigourney Weaver. Rayane Bensetti y a fait une courte apparition, dont il s'est lui-même gentiment moqué.

"Ce soir petite apparition dans 10%", s'est réjouit Rayane Bensetti sur Instagram. L'acteur de 27 ans et petit ami de la danseuse Denitsa Ikonomova (son ancienne partenaire de Danse avec les stars saison 5) a publié dans sa story l'extrait de son court passage dans le 6e et dernier épisode de Dix pour cent, saison 4. Rayane joue son propre rôle et se met en scène lors d'une rencontre fortuite. Il tombe sur Andréa, personnage joué par Camille Cottin, et Sigourney Weaver, à qui il se présente.

"Quand je vous dis petite, c'est petite apparition", insiste Rayane Bensetti, qui s'éclipse tout de suite après avoir salué l'héroïne de l'épisode et lui avoir fait part de son admiration. Il relativise ensuite, toujours dans sa story Instagram : "Mais bon c'est quand même Sigourney Weaver" !