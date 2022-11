Stefi Celma complice avec Alban Lenoir, Théo Curin stylé : les stars réunies pour l'avant-première de Balle perdue 2

La France n'est pas forcément reconnue mondialement pour ses films d'action, mais depuis la sortie de Balle perdue en 2020, on a pu se rendre compte que nos cinéastes étaient capables de produire des oeuvres de grande qualité. Dans ce film au rythme effréné, Alban Lenoir interprète Lino, un génie de la mécanique recruté par la police et qui se retrouve au coeur d'une affaire où se mêlent mafia et grosses voitures. Deux années plus tard et devant le succès du premier opus, Netflix a décidé de passer la seconde en lançant Balle perdue 2 le 10 novembre prochain sur sa plateforme.

Une très bonne nouvelle pour tous les fans du premier film, qui pourront retrouver les stars de Balle perdue dans cette suite qui s'annonce explosive. Cette fois-ci, Lino sera à la recherche des assassins de son frère et cela devrait nous offrir quelques scènes mémorables. Les équipes du film étaient réunies hier soir à Paris pour l'avant-première et les acteurs étaient bien évidemment présents sur le tapis rouge installé dans le MK2 Bibliothèque, lieu de l'évènement. Alban Lenoir était bien évidemment de la partie et on l'a vu très complice au côté de Stefi Celma. Partenaire sur grand écran, les deux comédiens se sont visiblement très bien entendus en dehors également (toutes les photos de la soirée sont à retrouver dans le diaporama).

Théo Curin tout sourire sur le tapis rouge

Une avant-première pour laquelle s'était déplacé Théo Curin, que l'on voit un peu partout en ce moment. S'il s'est fait connaître par son talent en natation, le jeune homme de 22 ans est très attiré par le cinéma et on l'a récemment vu dans plusieurs projets à la télévision. Dans un look streetwear du meilleur effet, le nageur, qui a retrouvé l'amour dernièrement, était tout sourire sur le tapis rouge. Une avant-première à laquelle a assisté l'une des stars du premier Balle perdue, Rod Paradot, venu soutenir ses collègues et leur souhaiter bonne chance pour cette nouvelle aventure.

Une très belle avant-première pour Balle perdue 2, qui sortira le 10 novembre prochain sur Netflix et qui s'annonce déjà trépidant !