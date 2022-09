Théo Curin en couple : inséparable avec sa nouvelle compagne, il passe un mois de septembre de rêve

Les vacances auront été productives pour Théo Curin, qui multiplie les projets depuis quelque temps déjà. Connu grâce au sport, le jeune prodige de la natation aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, de quoi se forger une belle réputation. Il a su faire fructifier sa notoriété en participant à de multiples projets et sa belle gueule et son sourire ravageur ont fait le reste. Aujourd'hui, on le voit partout et notamment à la télévision où il démarre une carrière d'acteur prometteur et à 22 ans, il a déjà participé à plusieurs séries et téléfilms. Malgré cet emploi du temps très chargé, le natif de Lunéville trouve le temps d'avoir une vie amoureuse épanouie.

Longtemps en couple avec la belle Eugénie, qui a retrouvé l'amour depuis, Théo Curin a officialisé début août sa relation avec une jolie brune. Une histoire qui a démarré sur les chapeaux de roue et les deux tourtereaux semblent déjà très amoureux l'un de l'autre. Récemment, on les a vu au mariage d'un ami du grand sportif pour un beau moment entre amis. Tout semble se passer à merveille donc et le jeune homme, très actif sur les réseaux sociaux, vient de mettre en ligne une publication qui laisse penser qu'il s'attache de plus en plus à sa nouvelle copine.

Sombrero, festival et natation au programme !

Suivie par près de 190 000 abonnés sur Instagram, le nageur victime d'une grave maladie lorsqu'il était encore très jeune, a publié plusieurs photos et vidéos prises au cours du mois. "État d'esprit de septembre", écrit-il simplement en commentaire, suivi d'un emoji coeur bleu. Sur les photos et vidéos, on peut le voir pêle-mêle en train de prendre un selfie avec sa copine devant la Tour Eiffel, s'entraîner dans une piscine ou assister à un concert lors d'un festival. Les amoureux admirent également à un beau feu d'artifice et Théo Curin se prend pour un Mexicain avec un immense sombrero ! De beaux moments qui ont fait fondre sa nouvelle conquête, qui n'a pas hésité à lui déclarer tout son amour : "Je t'aime", écrit-elle en commentaire, suivi d'une série d'emojis retraçant ce beau mois de septembre.