Théo Curin amoureux : il pose avec sa nouvelle petite-amie lors d'un beau mariage très atypique

Lorsqu'on est aussi sollicité que Théo Curin, difficile d'avoir des week-ends reposants. Le jeune champion de natation, deux fois médaillé d'argent aux championnats du monde de natation handisport est un véritable phénomène. En seulement quelques années, il a réussi à devenir l'un des athlètes préférés des Français au point de s'essayer à plein d'autres activités. Aperçu à la télévision, que ce soit dans des jeux ou dans des téléfilms, il est également mannequin et conférencier, le tout à seulement 22 ans. Une vie bien chargée, mais qui lui laisse malgré tout le temps de faire de belles rencontres, comme ce fut le cas il y a quelques mois.

Depuis le 1er août dernier, Théo Curin a officialisé sa relation avec une jolie jeune fille qui doit avoir à peu près son âge. Si l'on sait peu de choses sur la jolie brune, les deux tourtereaux semblent en tout cas déjà très amoureux et passent beaucoup de temps ensemble. Début août, ils se sont rendus à Disneyland Paris pour une belle journée dans ce lieu féérique, avant de s'offrir un beau moment à deux au bord de l'eau quelques jours plus tard. Après un début de mois très agréable, la fin n'est pas mal non plus, comme vient de le montrer le beau gosse sportif sur son compte Instagram.

Un beau mariage au bord de l'eau

Suivi par plus de 190 000 abonnés, Théo Curin aime bien partager des moments de sa vie privée avec ses fans et il l'a fait hier lorsqu'il s'est rendu au mariage d'un bon ami à lui. Dans sa story, il a posté une photo où on peut le voir, très classe en chemise blanche, avec sa chérie à ses côtés, ainsi que sa manageuse, dont il est très proche et qui ne le quitte jamais. L'heureux marié du jour, Stéphane Lecat, manager des équipes de France eau libre, est également sur la photo pour ce jour si spécial pour lui. Un mariage atypique puisqu'il s'est fait au bord de l'eau, comme on peut le voir sur une autre photo prise par le jeune nageur (et à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment à deux pour Théo et sa nouvelle copine, qui ont pu vivre un week-end festif au bord de l'eau.