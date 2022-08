Théo Curin en couple : joli portrait de sa compagne, pour exprimer son amour

Théo Curin est un garçon qui n'hésite pas à dévoiler ses sentiments et sa nouvelle petite-amie a vite pu s'en rendre compte. Le beau gosse de 22 ans est un véritable phénomène qui commence à faire beaucoup parler de lui. Après avoir cartonné dans la natation avec deux médailles d'argent aux championnats du monde de natation handisport et une belle quatrième place aux JO de Rio en 2016, il a commencé une carrière à la télévision. Après une première expérience dans Plus belle la vie, on a notamment pu le voir dans le téléfilm Handigang sur TF1 au côté d'Alessandra Sublet et plus récemment dans Pékin Express sur M6.

un emploi du temps déjà très chargé pour le jeune nageur, mais qui ne l'empêche pas d'avoir une vie sentimentale. En couple avec une certaine Eugénie pendant un moment, les deux amoureux se sont séparés et la belle brune a depuis retrouvé l'amour auprès d'un autre homme très séduisant. Mais le période de célibat n'aura pas duré très longtemps non plus pour Théo Curin puisque le natif de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) vient tout juste d'officialiser sa nouvelle histoire d'amour. Si l'on ne sait encore pas grand chose de celle qui se fait appeler "maricamfab" sur son compte Instagram, il semble bien qu'elle ait déjà beaucoup d'importance pour la star du petit écran.

Belle journée au bord de l'eau pour Théo et sa nouvelle chérie

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 185 000 abonnés, le jeune homme vient de publier un très joli portrait de celle qui fait battre son coeur lors d'une belle journée à deux en extérieur. Preuve de l'attachement qu'il a pour elle, Théo Curin a ajouté un petit emoji avec les yeux en coeur. Une belle journée au bord de l'eau pendant laquelle le sportif handicapé à nager près de 3 kilomètres si l'on en croit ses stories. Sur son compte Instagram, la jeune femme a également posté une jolie vidéo de son compagnon sur un ponton en bois au milieu d'un lac, assis sur une chaise et qui passe un très beau moment avec sa chérie (toutes les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

De nouveau en couple et visiblement très heureux, Théo Curin profite à fond de cette belle histoire qui semble bien partie pour durer !