Plus belle la vie : un séduisant sportif va intégrer la série

C'est une série qui fait partie du quotidien des Français depuis maintenant près de 17 ans. Lorsqu'elle débarque sur France 3 en août 2004, Plus belle la vie est encore inconnue mais va vite se faire une place à la télévision française. Aujourd'hui devenue l'une des séries les plus populaires du PAF, elle a vu défiler bon nombre d'acteurs depuis toutes ces années. Et pour renouveler et rafraîchir le casting, les producteurs viennent d'engager un acteur auquel on ne s'attendait pas vraiment.

Après avoir intégré l'ancienne candidate de la Star Academy, Aurélie Konaté, la production de la série qui se déroule à Marseille a décidé d'embaucher un jeune sportif de 21 ans pas inconnu du grand public. En effet, selon les informations de nos confrères de L'Obs, le nageur paralympique Théo Curin devrait incarner un nouveau personnage de la série culte de France 3. Même s'il n'a pas encore confirmé l'information, le jeune homme amputé des quatre membres se lance dans la carrière d'acteur.

Une bonne nouvelle pour le jeune champion, en couple avec Eugénie Vincent, qui effacera sûrement sa déception de ne pas participer aux JO de Tokyo cette année. Très actif, le jeune homme a déjà joué dans la série Vestiaires sur France 2 et il sera également à l'affiche d'un téléfilm aux côtés d'Alessandra Sublet. "Après de nombreux castings, j'ai enfin décroché mon premier rôle. Et pas n'importe lequel car je jouerai le rôle de Sam l'un des personnages principaux d'un prochain téléfilm sur TF1", dévoilait-il tout heureux le 18 juillet dernier à ses 144 000 abonnés.