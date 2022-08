Théo Curin en couple : sa nouvelle histoire d'amour validée par les internautes

En quelques années, Théo Curin est devenu une véritable star et un exemple pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Double médaillé d'argent aux championnats du monde de natation handisport, le jeune homme de 22 ans s'est construit un très beau palmarès qu'il a su faire fructifier. Aujourd'hui, il est partout et on le retrouve notamment à la télévision dans le téléfilm Handigang sur TF1 ou en ce moment sur M6 dans la dernière saison de Pékin Express. Une ascension fulgurante pour le beau gosse au sourire ravageur à qui tout réussi.

Longtemps en couple avec une certaine Eugénie, les deux amoureux se sont séparés et la belle brune a depuis retrouvé l'amour auprès d'un autre homme très séduisant. Du côté de Théo Curin, le célibat semblait se prolonger ces derniers temps, mais tout ceci est de l'histoire ancienne puisque le nageur originaire de Lunéville vient d'officialiser sa nouvelle histoire d'amour sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 185 000 abonnés sur Instagram, il a publié plusieurs photos d'un beau moment à deux avec sa nouvelle conquête. "Tranquillou chez Mickey", écrit-il simplement en commentaire de sa publication puisqu'il se trouve à Disneyland Paris avec sa belle.

Les stars heureuses pour Théo et sa nouvelle copine

Sur les photos, on peut voir toute la complicité et tout l'amour qui unit déjà les deux tourtereaux. Photos devant le château et selfies délirants, Théo Curin et sa copine ont passé un très agréable moment dans le parc d'attraction. Une nouvelle très bien reçue par les fans du nageur ainsi que par ses amis stars, à l'image d'Alessandra Sublet , de Cindy Sander ou encore Valentin Leonard, le compagnon de Rachel Legrain-Trapani, qui ont tous félicité le sportif handicapé. Si l'on ne sait vraiment pas grand chose de la jeune femme en question, elle possède un compte Instagram où elle a posté une belle vidéo de ce moment à deux.