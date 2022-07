Théo Curin amputé des bras et des jambes : pourquoi il a "beaucoup souffert" sur le tournage de Pékin Express...

Après des mois d'attente, il est enfin l'heure de lancer l'édition spéciale célébrités de Pékin Express tournée en début d'année. Ce mercredi 6 juillet 2022, l'aventure commence sur M6 et les téléspectateurs vont pouvoir commencer à suivre les parcours des six binômes en compétition, lesquels se sont envolés quinze jours au Sri Lanka. Au casting, on retrouvera Valérie Trierweiler et sa meilleure amie, Rachel Legrain-Trapani et son chéri Valentin Léonard, Inès Reg et sa grande soeur, Justriadh avec un ami, Yoann Riou et Xavier Domergue ainsi que Théo Curin avec sa manageur Anne Bayard.

Le nageur handisport paralympique de 22 ans s'est en effet lancé le défi de participer au jeu en dépit de son handicap, lui qui a été amputé des quatre membres lorsqu'il était enfant. Toujours prêt à se dépasser, Théo Curin ne craignait pas les difficultés de l'aventure. Il redoutait tout de même une chose : les douleurs causées par ses prothèses. "Je souffre beaucoup de la chaleur. Pendant l'aventure, j'ai beaucoup souffert de blessures au niveau de mes jambes. La transpiration et les manchons dans mes emboîtures ont créé des frottements. Au bout de quelques jours, j'avais des ampoules", a-t-il confié lors d'une interview pour Gala.

Heureusement, l'athlète a obtenu un suivi tout particulier de la part de l'équipe médicale de l'émission. "Tous les soirs, le médecin venait me mettre des pansements", a-t-il révélé. Et d'ajouter avec reconnaissance : "La production a été au top. C'était ma seule petite frayeur, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé tout au long de l'aventure."

Pour rappel, Théo Curin s'est fait amputer des bras et des jambes à l'âge de 6 ans. À l'époque, il a contracté une méningite bactérienne grave qui a causé des nécroses. Pendant deux ans, il a suivi des séances intensives de rééducation pour apprendre à vivre avec son handicap et ses prothèses. Après une rencontre décisive avec Philippe Croizon - il a traversé la Manche à la nage sans bras ni jambe - celui qui a donné la réplique à Alessandra Sublet dans Handigang s'est tourné vers la natation et a prouvé que rien ne pouvait l'arrêter.