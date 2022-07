Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard (Pékin Express) avantagés ? Les internautes crient au scandale

Un nouvel épisode de Pékin Express 2022 a été diffusé mercredi 27 juillet, sur M6. Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard, Inès Reg et sa soeur Anaïs, Yoann Riou et Xavier Domergue et Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine étaient toujours en compétition. Et lors de la première épreuve, l'un des binômes n'a pas fait l'unanimité.

Pour le début de la nouvelle étape, les candidats devaient manger des mets peu ragoutants. Valérie Trierweiler et Karine ont hérité de plusieurs yeux de poisson. Inès Reg et sa soeur devaient ingurgiter des testicules de taureaux et Yoann Riou et Xavier Domergue du cerveau de vache. De quoi dégoûter les candidats mais aussi les internautes qui ont eu bien du mal à les voir manger ces aliments. D'autant plus que l'ancien candidat de Danse avec les stars était sur le point de vomir tout au long de l'épreuve...

Le défi a en tout cas été plus simple à relever pour Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard. Le couple est tombé sur du piment et l'a bien vite avalé. De quoi agacer fortement les internautes qui ne portent pas ce duo dans son coeur depuis le début de l'aventure. "Il y a que moi qui trouve que c'est du foutage de gueule que Rachel et Valentin tombent sur le piment qui est le plus facile ?", "C'est très inégal, les piments, même si ils sont relevés, n'équivalent pas le reste. Psychologiquement c'est plus facile de manger un piment qu'une cervelle de vache quand même", "Le piment c'est vraiment limite une injustice par rapport aux autres", "Piment face à des cerveau, couilles mais gros ??? C'est pas équilibré là", a-t-on notamment pu lire.