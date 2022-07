Théo Curin séparé d'Eugénie : la brune très sexy recasée avec un séduisant sportif

L'histoire de Théo Curin est aussi extraordinaire qu'inspirante. Lorsqu'il est âgé de 6 ans, une méningite foudroyante oblige les médecins à l'amputer des quatre membres. Un terrible coup du sort dont le jeune homme âgé aujourd'hui de 22 ans s'est remis et même mieux, il en a fait une force. Nageur, il a même participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Devenu très populaire, il enchaîne désormais les expériences, de la télévision à la radio en passant par le mannequinat. Dernièrement, il a participé à l'émission Pékin Express et malgré son mental à toute épreuve, il a tout de même avoué avoir souffert à plusieurs reprises pendant le tournage de l'émission de M6.

Si tout va bien sur le plan professionnel, Théo Curin semble être un coeur à prendre actuellement. Mais alors qu'il cherche encore celle qui pourrait partager sa vie, il a longtemps était en couple avec une certaine Eugénie Vincent. La jeune femme très active sur les réseaux sociaux est photographe en free-lance ainsi que community manager. Après son histoire avec le beau gosse de la natation, elle n'a pas mis très longtemps avant de retrouver l'amour.

Eugénie a trouvé le bonheur auprès d'Alexis

Comme elle le montre régulièrement sur son compte Instagram, où elle est suivie par 8.000 abonnés, Eugénie Vincent est en couple et la première photo des deux tourtereaux remontent au 20 avril 2021. Cela fait donc plus d'un an qu'elle est de nouveau en couple et si l'on ne sait rien du garçon en question, à part qu'il s'appelle Alexis et qu'il étudie en STAPS à Nantes, il faut bien avouer qu'il ne fait pas tâche à côté d'elle. Grand et musclé, il accompagne la jolie brune un peu partout dans ses voyages. De Rome où ils sont allés en amoureux l'été dernier aux beaux paysages espagnols en passant par La Rochelle, les amoureux étalent leur bonheur au grand jour (photos à retrouver dans le diaporama).

En couple pendant plusieurs années avec Théo Curin, Eugénie a même été fiancée avec le nageur. En octobre 2020, il s'était même confié dans Quotidien sur l'intimité de leur couple et visiblement les choses se passent parfaitement bien à l'époque. Désormais séparés, ils ont pris des chemins différents et Eugénie semble avoir retrouvé le bonheur auprès d'Alexis.