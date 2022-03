Alban Lenoir très barbu aux côtés de Léa Drucker et Benjamin Biolay pour "Le Monde d'hier"

Le 28 mars dernier avait lieu l'avant-première du film Le monde d'hier du cinéaste Diastème. S'en est suivie une after party où ont défilé les comédiens sur le photocall. L'occasion de voir Léa Drucker et Alban Lenoir plus barbu que jamais..

L'ensemble du casting prestigieux du film, s'est donc présenté au Central Park Paris pour cette soirée évènement. Aussi,Benjamin Biolay, Alban Lenoir, Léa Drucker, Diastème (Patrick Asté, réalisateur), Andréa Brusque, Luna Lou, Yannick Renier et Emma de Caunes se sont succédés devant les photographes. L'acteur de Balle perdue et de Gueule d'ange a notamment surpris par sa nouvelle barbe foisonnante qui lui donne un look de gros dur. Léa Drucker a, quant à elle, été vue dans une élégante combinaison beige. La comédienne est omniprésente sur les plateaux de tournage. Depuis que le film de Diastème a été tourné en janvier 2021 à Rennes, la caennaise a tourné dans Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, et plus récemment dans le film de son compagnon Julien Rambaldi, Les femmes du square. Le travail en famille n'effraie plus cette dernière qui a achevé sa seconde collaboration avec l'homme de sa vie. "La première fois, pour C'est la vie, j'appréhendais un peu de mêler travail et vie intime, mais là, j'y suis allée en sachant que ce serait confortable, car Julien est un cinéaste qui sait ce qu'il veut, avec lequel on s'amuse, et j'ai une grande confiance dans sa direction" confiait-elle à Femina sur le sujet.

A quelques semaines des élections présidentielles, Le monde d'hier abordera un sujet éminemment politique. En effet, le film imagine une élection présidentielle sous haute tension où la présidente de la République Elisabeth de Raincy choisit de se retirer de la vie politique. Alors que son successeur désigné est sur le point d'être mis hors-jeu par un scandale, ce qui risque de donner la victoire au candidat d'extrême-droite, la présidente et son secrétaire général tentent de changer le cours de l'histoire...

Le monde d'hier est a retrouvé en salle depuis le mercredi 30 mars.