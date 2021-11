"On a pensé que j'étais mort" : Jacques Dutronc paralysé un temps, la mâchoire décollée... Il ironise

C'est désormais officiel ! Jacques Dutronc (78 ans) et son fils Thomas (48 ans) vont débuter une tournée en duo à partir de novembre 2022. En pleine promotion de cet ambitieux projet baptisé Tournée Générale, père et fils ont accepté de répondre aux questions du JDD le 21 novembre 2021. Sujet délicat, l'interprète du titre Il est cinq heures a dévoilé les multiples soucis de santé qui l'handicapent au quotidien. Le fils du chanteur a par exemple confié que son papa avait récemment été paralysé à cause d'une "hernie discale".

Passionné par la musique depuis le plus jeune âge et interprète de nombreux tubes à succès, Jacques Dutronc a également révélé que sa voix s'était modifiée avec le temps (et l'âge) : "Le problème est que plus on vieillit, ce qui n'est pas mon cas, confie-t-il avec ironie, "Plus la voix descend de tons, petit à petit. Je vais finir par parler et chanter comme Amanda Lear..."

Autre souci physique, l'ex-mari de Françoise Hardy ne pourra pas jouer de la guitare avec son fils lors de leur tournée. La faute à un doigt cassé et arthrosé. "L'ennui c'est que je ne peux plus jouer de la guitare alors que Thomas joue très bien", regrette-t-il. Mais ce n'est pas tout. Jacques Dutronc a également confié avoir un problème à la jambe, mais aussi la mâchoire qui se "décolle". Ça commence à faire beaucoup...

Des gens d'ici ont pensé que j'étais mort

Malgré ces multiplies soucis de santé, l'artiste reste néanmoins robuste et enthousiaste, peu sensible aux rumeurs qui entourent sa santé. Ainsi, il explique qu'après avoir été opéré du dos en Corse, "comme tout le monde parce que c'est le mal du siècle", de nombreux médias l'avaient annoncé mort. Un souvenir que l'interprète évoque avec une certaine distance : "Des gens d'ici ont pensé que j'étais mort ou pas loin."

Pour rappel, la dernière fois que Jacques Dutronc était monté sur scène, c'était en 2017, lors de la tournée Les vieilles canailles pour laquelle il s'était produit avec ses copainsJohnny Hallyday et Eddy Mitchell. Pour cette nouvelle tournée, "le but, c'est de partager", confie Thomas Dutronc. "J'ai envie de chanter avec lui et je vais l'accompagner à la guitare. Dans son répertoire, on va privilégier la période 1966-1969, celle de ses grands classiques." Un nouveau projet qui va certainement ravir de nombreux fans !