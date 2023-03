"On en a plein le..." : Grève dans Télématin, séquence inattendue en plein direct

Ce mardi 7 mars a été lancé le sixième mouvement de grève depuis le début de l'année 2023. Encore une fois, les Français se mobilisent et ont pour objectif de "mettre le pays à l'arrêt" afin de lutter contre la réforme des retraites. Les enseignants, les raffineries, les transports en commun... tous les services espèrent faire entendre leur voix. Mais la veille, lundi 6 mars, ce sont surtout les voix des Coquettes qui ont été mises en avant dans Télématin.

En effet, comme chaque matin sur France 2 Mélodie Molinaro, Lola Cès et Marie Facundo ont débarqué en plateau pour évoquer les points forts de l'actualité avec humour et en chanson. Le groupe a cette fois voulu anticiper le mouvement de grève, et ce de manière surprenante. "Bon, évidemment, on vient d'en parler, demain c'est grève générale et comme vous savez nous on fait jamais rien comme tout le monde alors on a décidé qu'on faisait grève aujourd'hui !", a débuté Lola Cès. Et de continuer : "Donc, on ne parlera pas d'actu ! Non Thomas (Sotto, ndlr), ce n'est pas la peine d'insister !". Les trois copines ont ensuite fredonné : "On ne veut pas parler d'actu, l'actu on en a plein le hmmm, on veut seulement chantonner des petites chansons".

Notre syndicat ne trouve pas ça très culotté

Marie Facundo a poursuivi le sketch sur la même lancée : "C'est vrai que faire une grève surprise, c'est un peu tac tac, mais on en a parlé à notre syndicat libéral interprofessionnel, le SLIPR, et le SLIPR ne trouve pas ça très culotté". Et pour sa camarade Mélodie Molinaro de rebondir : "Et on sait aussi que vous vous attendez à ce qu'on parle de la journée internationale du droit des femmes mais non, on fait grève !"

C'est donc finalement sur le sport féminin que les Coquettes ont fait rire Julia Vignali, Thomas Sotto et le reste des chroniqueurs de Télématin. Sur Twitter, la drôle de séquence a été repostée, suscitant alors les réactions amusées des internautes.