"Attention !" : Un direct de BFMTV interrompu par une chute, la journaliste n'a rien pu faire

Pour la sixième fois depuis le début de l'année 2023, une grève générale et nationale a été mise en place ce mardi 7 mars contre la réforme des retraites. L'objectif est de mettre "la France à l'arrêt". Ainsi, c'est une journée noire qui était attendue avec les mobilisations d'enseignants, des raffineries mais aussi des transports en commun. En effet, la SNCF et la RATP avaient averti dès dimanche que la circulation de leurs lignes serait très perturbée. Et cela s'est confirmé ! Alors, pour commencer sa journée, il fallait bien se préparer.

Les équipes de BFMTV sont allées recueillir des témoignages à la gare Saint-Lazare, à Paris, qui fourmille quotidiennement d'usagers, pour se rendre compte des choses. Et, à première vue, on était loin de la cohue et du stress de ne pas pouvoir se rendre à son travail. "Avec un peu d'organisation, vous voyez, ça ne se passe pas trop mal. Anne va partir...", a commencé à rapporter l'envoyée spéciale Candice Mahout en parlant de son interlocutrice. Sauf qu'à ce moment-là, elle a été interrompue par un homme qui courait pour prendre son train et qui a malencontreusement chuté sous ses yeux, juste à l'entrée du wagon. "Attention !", s'est écriée la journaliste qui n'a pas pu éviter l'accident mais qui a tout fait pour l'aider à se relever. Sans trop de mal, l'individu a pu ensuite aller s'installer et ainsi se remettre de ses émotions. Preuve tout de même de la pression qui règne sur certains usagers à prendre leur train.

C'est le type de difficultés qui peut survenir aujourd'hui...

"Voilà ce qui peut se passer quand, justement, on court, on essaye d'attraper le seul train qui part. Ça, c'est le type de difficultés qui peut subvenir aujourd'hui", a été forcée de constater Candice Mahout. En plateau, tous ses collègues ont bien sûr assisté à la scène et l'animatrice Adeline François a d'ailleurs réagi : "'Mind the gap', c'est ce qu'on entend dans les métros londoniens, il faudrait aussi des messages comme ça sur le quai de la gare Saint-Lazare pour faire attention à la marche à l'entrée du train".

La séquence a en tout cas rapidement fait le tour de la Toile, suscitant l'amusement des internautes. "J'ai ri et très fort !", "Et voilà pour en novembre la journaliste de BFMTV avait fait louper le train a une dame et pour la grève du 7 mars, une journaliste de BFMTV gêne un monsieur qui veut monter dans le wagon, faut jamais changer une équipe qui gagne", "Mais miskine le gars, comment il s'est gamelle le pauvre... mais je suis désolée j'ai eu un énorme fou rire !", peut-on lire entre autres.