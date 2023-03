Diaporama : "On en a plein le..." : Grève dans Télématin, séquence inattendue en plein direct

1 / 8 Comme chaque matin dans "Télématin", Mélodie Molinaro, Lola Cès et Marie Facundo ont débarqué en plateau pour évoquer les points forts de l'actualité avec humour et en chanson. © France 2

2 / 8 Le groupe a cette fois voulu parler du mouvement de grève, et ce de manière surprenante. © France 2

3 / 8 " Bon, évidemment, on vient d'en parler, demain c'est grève générale et comme vous savez nous on fait jamais rien comme tout le monde alors on a décidé qu'on faisait grève aujourd'hui ! ", a débuté Lola Cès. © France 2

4 / 8 Et de continuer : " Donc, on ne parlera pas d'actu ! Non Thomas (Sotto, ndlr) , ce n'est pas la peine d'insister ! ". © France 2

5 / 8 Les trois copines ont ensuite fredonner : " On ne veut pas parler d'actu, l'actu on en a plein le hmmm, on veut seulement chantonner des petites chansons ". © France 2

6 / 8 Marie Facundo a poursuivi le sketch sur la même lancée : " C'est vrai que faire une grève surprise, c'est un peu tac tac, mais on en a parlé à notre syndicat libéral interprofessionnel, le SLIPR, et le SLIPR ne trouve pas ça très culotté ". © France 2

7 / 8 Julia Vignali et Thomas Sotto dans "Télématin" sur France 2 © France 2