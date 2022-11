"On pensait que j'avais une petite forme d'autisme" : Jarry parle avec émotion de son enfance

Ce dimanche 6 novembre sur France 2, Frédéric Lopez présentait un nouveau numéro de son rendez-vous dominical Un dimanche à la campagne où il recevait Clara Luciani, Tatiana de Rosnay et Jarry.

C'est un Jarry très touchant et intime qui s'est livré face à Frédéric Lopez. L'humoriste de 45 ans (de son vrai nom Anthony Lambert) s'est confié avec émotion sur son enfance et sa vie différente de celle de ses frères. "Je suis resté en vie grâce à ma mère, a lancé d'emblée celui qui porte le nom de jeune fille de sa mère en nom de scène. Quand tu es dans un environnement et que le moindre centimètre carré de cet environnement ne correspond pas à ce qui t'habite à l'intérieur, tu as l'impression d'être un extraterrestre. Et moi, j'avais l'impression d'être un extraterrestre parce que je dansais dans ma chambre, je lisais de la poésie alors que mes frères étaient chasseurs, pêcheurs, jouaient à la bagarre... Moi je rêvais de mourir sur scène au ralenti, je m'entraînais pendant des heures dans ma chambre et je ne parlais pas. Tout le monde pensait que j'avais une petite forme d'autisme parce que je ne parlais pas."

J'adorais m'entraîner en faisant des défilés de mode avec les chaussures à talons de ma mère

Jarry a vu le jour prématurément à la suite d'un accident de voiture alors que sa mère était enceinte de sept mois. L'humoriste a confié avoir eu du mal à vivre sa différence par rapport à ses frères plus masculins. "J'étais très efféminé, très féminin. Je ne comprenais pas pourquoi. En plus, je voyais mes frères qui faisaient du judo, qui étaient des bonhommes. Moi je me disais : 'Pourquoi la vie a fait ce choix-là pour moi ?' Je l'ai vécu comme une injustice. Je me suis dit : 'Mais j'aurais dû naître en étant plus viril, plus masculin' et j'adorais m'entraîner en faisant des défilés de mode avec les chaussures à talons de ma mère, ce n'est quand-même pas normal ça ! Et je m'en voulais, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose chez moi qui était raté. Comme on m'a raconté que j'étais né prématuré, à l'âge de sept mois, à la suite d'un accident de voiture, on me disait tout le temps : 'Tu es né d'une contrariété'" Malgré ses blessures d'enfance, Jarry est aujourd'hui un humoriste qui a réussi sa carrière et qui est aimé des Français.