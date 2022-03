"Pourquoi je suis un con ?" Jean-Marie Bigard répond à François Cluzet après ses insultes

Quand Jean-Marie Bigard s'est réveillé ce mardi 22 mars 2022, il n'a pas dû bien comprendre ce qui lui arrivait. La veille, François Cluzet s'en prenait violemment à lui et à Fabrice Luchini, les insultant de "cons" et de "mégalos" qui feraient mieux de "fermer leur gueule". Des propos peu sympathiques qui sont forcément arrivés jusqu'aux oreilles des principaux intéressés.

Cyril Hanouna, proche de Jean-Marie Bigard, a donc invité son ami dans Touche pas à mon poste pour qu'il puisse s'exprimer et réagir à l'attaque virulente de François Cluzet. Et étonnamment, c'est dans le plus grand des calmes que le mari de Lola Marois s'est exprimé au sujet de son détracteur : "J'adore François Cluzet, je trouve que c'est un artiste formidable. J'aimerais beaucoup être son ami, je l'ai déjà dit mais là, il se tire tout seul une balle dans le pied, il fait une crise de nerfs, il est très très en colère. J'ai envie de dire que j'ai pas tué le chien quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pourquoi ? Pourquoi je suis un con ? Il est très possible que je sois un con ce qui n'exclut pas non plus que je sois aussi très intelligent et très gentil."

Jean-Marie Bigard, toujours calme, assume avoir des positions et des réactions parfois spontanées : "C'est vrai, j'ai des convictions comme Gilles [Verdez, ndlr] quand il se met souvent en pétard. S'il croit en quelque chose, il y va, il fonce. J'ai un peu tendance à faire ça, ça me coûte cher. Il a raison ! Très souvent, je pourrais fermer ma gueule mais qu'est-ce qu'on serait sans les gens qui ouvrent un peu leur gueule ? Est-ce qu'il y aurait eu la révolution ?"

Le problème de Jean-Marie Bigard, lui-même le dit, c'est l'injustice : "J'ai beaucoup de mal à fermer ma gueule quand je ressens une injustice". Alors entendre François Cluzet l'attaquer alors même qu'il n'a rien fait le laisse perplexe. S'il précise que l'injure publique peut-être punie par la loi, il lui suggère un autre moyen de régler ce conflit à l'acteur d'Intouchables : "Il faut absolument qu'on aille boire une camomille tous les deux. Ça va nous détendre, je te jure ! Je ne t'en veux pas du tout." Une proposition qui risque de rester en travers de la gorge de François Cluzet...