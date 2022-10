"Qu'elle reste correcte avec moi !" : Un candidat de L'amour est dans le pré recadre sa prétendante

L'aventure L'amour est dans le pré se révèle pour le moment très positive pour le candidat Alexandre. L'agriculteur a entamé une idylle avec sa prétendante coup de coeur Annaïg, une jeune bretonne de 27 ans qui travaille en tant qu'éducatrice dans un foyer pour adolescents. La situation a pu prendre cette tournure lorsque son autre soupirante Laura, une normande de 32 ans, a annoncé son départ au bout de deux jours seulement.

C'est une simple balade à cheval qui a eu vite fait de tout chambouler. En effet, très sensible et submergée par ses émotions, Laura n'a pas su contenir ses larmes pendant qu'elle était sur le dos de l'animal. Ce qui a quelque peu agacé Alexandre, lequel lui a demandé de se calmer. Un manque de tact et de compréhension vis-à-vis d'elle qui a l'a alors conduite à mettre fin à son aventure. Lors d'une interview pour Télé Loisirs, Alexandre revenait sur cette scène et révélait que Laura lui avait en réalité "reproché de ne pas être descendu de son cheval", rendant alors la situation tendue.

Après avoir eu vent de ses propos, la brunette s'était emportée et accusait l'agriculteur de "mentir". "Pour me respecter, j'aimerais bien qu'il arrête de raconter des mensonges. Je ne lui ai jamais demandé de descendre de son cheval, et lui ai encore moins reproché", avait-elle répliqué lors d'un live Instagram. Et les échanges par médias interposés se poursuivent encore. Alexandre a une nouvelle fois eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet lors d'une interview pour Télé Poche. "Laura ne me correspondait pas parce qu'elle est hypersensible. Ça ne m'empêche pas de la respecter. Qu'elle reste donc correcte avec moi et moi je le reste avec elle. Mais il ne va pas falloir non plus qu'elle raconte des conneries ! Elle a eu sa chance comme tout le monde et le fait que ça n'ait pas marché ça fait partie de la vie", a-t-il expliqué.

Cette petite guéguerre semble toutefois toucher à sa fin puisque, toujours sur les réseaux sociaux, Laura a confié être passée à autre chose depuis le tournage et a assuré qu'elle n'évoquerait plus L'amour est dans le pré.