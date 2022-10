"Alexandre a menti" : Laura (L'amour est dans le pré) remontée, elle balance sur l'agriculteur

Elle était l'une des prétendantes d'Alexandre, dans L'amour est dans le pré 2022 (M6). Mais son séjour ne s'est pas passé comme elle l'espérait, à cause d'un manque de compréhension entre l'agriculteur et elle. A la suite de son départ, l'éleveur laitier et céréalier en Normandie de 36 ans a accordé une interview à Télé Loisirs. Et ses propos n'ont pas plu à la rivale d'Anaïg.

Lors du speed-dating, Alexandre était tombé sous le charme de Laura et l'a donc invitée à passer quelques jours chez lui. Mais la sensibilité de la jeune femme a tout fait basculer. Alors qu'ils étaient en promenade à cheval, la prétendante s'est mise à pleurer de joie, une situation que le candidat n'a pas comprise. Lors d'une interview pour nos confrères, il est revenu sur la scène et a précisé que l'assistante de gestion lui avait "reproché de ne pas être descendu de son cheval, mais il avait peur qu'il se sauve". Pourtant, jamais cette critique n'aurait été émise.

Le 5 octobre, Laura a organisé un live qui n'était pas prévu après avoir découvert ces propos. Si elle a rappelé qu'elle était gentille et bienveillante, elle a vit précisé que cela ne l'empêchait pas d'avoir du caractère. Elle ne comptait donc pas se laisser faire. "Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. J'ai horreur de ça. Ça arrive à tout le monde de mentir sur des petites bricoles, mais je déteste le mensonge pour se donner une bonne image. Ça m'énerve", s'est, elle-tout d'abord indignée. Puis, elle a assuré qu'"Alexandre a menti".

J'aimerais bien qu'il arrête de raconter des mensonges

"C'est très gentil de sa part de dire qu'il ne veut pas dire de mal sur moi et me respecte. Pour me respecter, j'aimerais bien qu'il arrête de raconter des mensonges. Je ne lui ai jamais demandé de descendre de son cheval, et lui ai encore moins reproché. Je fais de l'équitation, je sais très bien qu'on ne peut pas descendre de son cheval, à part s'il y a quelque chose de grave, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Donc je ne lui aurais pas demandé ça. Ce n'est pas du tout cohérent ce qu'il dit. Quand j'ai vu ça, à la fois j'avais envie de rire, et à la fois je me demandais ce qu'il faisait", a-t-elle poursuivi. Laura a ensuite regretté qu'Alexandre n'ait toujours pas compris qu'elle pleurait de joie lors de cette sortie, alors qu'elle lui avait moulte fois donné des explications. "Je ne comprends pas pourquoi il raconte toutes ces conn*ries. Je pense que c'est parce qu'il veut se donner une autre raison sur mon départ et ne pas assumer la mienne. Je le répète, la plus grosse raison de mon départ, c'est le manque de compréhension entre nous", a-t-elle lancé.

Malgré tout, Laura gardera en tête les bons souvenirs. Mais cela pourrait changer si Alexandre n'arrête pas "de raconter n'importe quoi". En attendant de le savoir, elle a invité sa communauté à la retrouver la semaine prochaine pour parler de son départ. Elle a ainsi promis "plein de surprises".