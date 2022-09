L'amour est dans le pré - Une prétendante quitte le tournage : une scène off en cause, l'agriculteur balance

Lundi 26 septembre 2022, M6 diffusait un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Karine Le Marchand mais aussi et surtout les différents agriculteurs qui ont convié leurs prétendantes à leur domicile. C'est ainsi qu'Alexandre s'est retrouvé à faire une balade à cheval avec Laura, une normande de 32 ans qui rêve de fonder une famille et s'installer à la campagne et Annaïg, une jeune bretonne de 27 ans qui travaille en tant qu'éducatrice dans un foyer pour adolescents. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu... En effet, Laura a pris la décision de partir ! Un choix radical que l'éleveur de vaches laitières peut peut-être expliquer.

Très sensible, Laura n'a pu contenir son émotion lors de ce moment parfait. La jeune femme a laissé couler des larmes de joie et Alexandre s'est montré quelque peu maladroit, lui demandant de se calmer. Plus tard, la jeune femme a indiqué que certaines choses "ne pourront peut-être pas le faire" avec l'agriculteur. "Le fait que ma sensibilité puisse te déranger... j'ai l'impression que tu as du mal à me comprendre", lui a-t-elle avoué. C'est alors qu'il a saisi l'occasion pour révéler avoir un faible pour Annaïg. "Je l'ai senti et je ne pars avec aucun regret, j'ai rencontré des personnes en or", lui a répondu Laura, qui a accepté de passer la soirée avec les proches du candidat... avant de finalement annoncer son départ brutal.

D'après Alexandre, c'est une scène survenue plus tôt dans la journée qui aurait tout fait basculer entre eux. "Elle était contente, ça fait plaisir. Je ne comprends même pas pourquoi elle a pleuré. C'est une très belle personne, je ne vais pas la critiquer, je la respecte", lance-t-il ainsi à nos confrères de Télé Loisirs. Et d'expliquer ce qui a embêté Laura, d'après lui : "Elle m'a reproché de ne pas être descendu de mon cheval mais j'avais peur qu'il se sauve. C'est ce qu'elle m'a reproché avant qu'elle s'en aille. Je fais du cheval mais pas souvent, c'est pour ça que je ne pouvais pas descendre." Une maladresse qui apporte déjà un premier élément de réponse quant à ce revirement de situation plutôt inattendu à l'écran...