"Quelle chanson de merde" : Sharleen Spiteri (Texas) a dézingué une star de la musique

Sharleen Spiteri, cofondtarice et chanteuse star du groupe de pop-rock Texas, souffle sa 54ebougie ce lundi 7 novembre. L'occasion de se remémorer une de ses sorties fracassantes, elle qui a pour réputation de ne pas mâcher ses mots et de dire tout ce qu'elle pense, sans aucun filtre.

En juin 2013, alors qu'elle avait attaqué un mois auparavant, dans une interview, l'actrice Elizabeth Hurley en la qualifiant de "grosse p*te qui peut aller se faire f**tre"), elle s'en prenait cette fois-ci à Gwen Stefani - célèbre interprète du tube The Sweet Escape - et son groupe No Doubt. Ce dernier faisait son grand come-back sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé Push and Shove, plusieurs années après avoir connu la gloire en même temps que Texas, le groupe de Sharleen Spiteri.

Il n'y avait pas de mélodie

"Je ne savais pas que les Cranberries (autre groupe célèbre à l'époque de Texas, NDLR) avaient sorti un nouvel album. Je n'en ai pas du tout entendu parler. Je savais que No Doubt avait sorti un album en revanche, je les ai vus en faire la promo. Ils en ont fait beaucoup. Et je me suis dit 'Quelle chanson de merde !' J'étais perdue", lâchait-elle, sans scrupule, à nos confrères de Purecharts , avant de s'en prendre plus précisément au premier single issu de ce onzième projet, nommé Settle Down.

"Ce n'était pas une bonne chanson de No Doubt. Les bonnes chansons de No Doubt, on met les mains en l'air (elle s'était mise à chanter, NDLR) 'Don't speaaak, I know what you're thinking'... Mais je ne peux pas vous chanter la chanson qu'ils ont interprétée quand je les ai vus à la télé. Il n'y avait pas de mélodie ! Pour moi, cet album de No Doubt donnait vraiment l'impression d'un groupe qui a vieilli et qui veut se faire passer pour jeune", avait-elle déclaré. Des propos francs de la part de l'artiste, qui n'avaient pas manqué de faire réagir la presse ainsi que les internautes à l'époque.

À noter que l'année dernière, elle se confiait pour Le Parisien, sur le douloureux décès de sa mère. Trois ans auparavant, en septembre 2018, elle vivait un moment bien plus joyeux puisqu'elle se mariait avec son chéri Bryn Williams après dix ans d'amour.