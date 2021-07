Sharleen Spiteri (Texas) en deuil, elle pleure la mort "violente et dure" de sa mère

L'été ne se fera pas sans musique ! Et ça tombe bien, le groupe écossais Texas a décidé de signer son grand retour. Avec un peu de retard bien sûr. Hi, le 10e album studio de la formation, aurait dû sortir en 2019 mais a été reporté pour d'évidentes raisons. La pandémie de Covid-19 a influencé la créativité des artistes du monde entier, en bien ou en mal, le Brexit a achevé de multiples artistes issus du Royaume-Uni et Sharleen Spiteri, la chanteuse, parolière et cocompositrice de la bande, a traversé une épreuve très difficile.

"Ma mère est décédée quatre jours avant le premier confinement, explique-t-elle dans les colonnes du journal Le Parisien, en pleine promotion en France. Nous avions découvert qu'elle était malade deux semaines auparavant. Elle n'avait que 76 ans... Cela a été très violent, dur. Nous n'avions pas encore fini l'album, mais je n'en avais plus rien à foutre de la musique et de Texas." La maman de Sharleen Spiteri était elle aussi chanteuse. Elle avait fait découvrir, à sa fille, la musique soul. Son départ fut aussi foudroyant que douloureux pour Sharleen, qui a heureusement bénéficié du soutien de ses camarades, mais aussi de celui de son cher et tendre - qu'elle a épousé le 8 septembre 2018 dans le village de Llandyrnog, dans le nord du Pays de Galles.