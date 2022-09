"Vous aurez ma mort sur votre conscience" : Des messages très intrigants de Mathias Pogba révélés

Depuis une semaine, Mathias Pogba dort en prison. Le footballeur de 32 ans est accusé d'avoir voulu soutirer des millions d'euros à son petit frère Paul Pogba et a été mis en examen pour pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle. Tout comme lui, quatre autres suspects dans cette affaire ont été placés en détention provisoire.

Alors que l'enquête se poursuit, et que de nouvelles vidéos de Mathias Pogba ont été mises en ligne alors qu'il est incarcéré, Le Parisien publie ce samedi le contenu de messages envoyés par Mathias à Paul Pogba. Ces textes ont été écrits un mois avant que l'affaire des frères Pogba ne débute, quand Mathias a publié ses premières vidéos sur ses réseaux sociaux, promettant de lourdes révélations sur son frère mais aussi sur Kylian Mbappé. Mathias Pogba accuse son petit frère d'avoir marabouté la jeune star du PSG et de l'équipe de France.

Un mois avant le déclenchement de l'affaire, un long message a été envoyé depuis le WhatsApp de Mathias Pogba à son frère, comme le révèle le travail des enquêteurs. "Ecoute moi attentivement. Aujourd'hui on a failli perdre la vie moi, Mam's (Mahamadou Magassa, ex-proche de Paul Pogba également en détention provisoire dans cette affaire) et le grand frelon rouge (sic) par rapport à ce que tu as fait au petit de l'équipe de France. Aujourd'hui à cause de ton égoïsme et de ta lâcheté, on en est là", est-il écrit dans ce message, avec la demande d'un virement. Sauf que Paul Pogba n'est pas persuadé que son grand frère soit à l'origine de ce message qui rassemble des propos confus. "Les termes exacts du message me font hésiter. Je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ait écrits", a expliqué le joueur de la Juventus de Turin, en convalescence, aux enquêteurs. Propos rapportés par Le Parisien.