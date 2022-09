"Le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé" : nouvelles révélations complètement folles dans l'affaire Pogba

Si certains pensaient que le placement en détention provisoire de Mathias Pogba allait empêcher le grand frère de Paul Pogba de s'exprimer sur les réseaux sociaux, ils se trompaient lourdement. À la suite de sa garde à vue, il a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle. Une interpellation à relier avec les vidéos qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux fin août et dans lesquelles il indique qu'il fera prochainement des révélations fracassantes sur la star des Bleus de 29 ans. Paul, qui a changé de club cet été pour retourner en Italie, s'est rendu à la police en août pour témoigner en indiquant qu'il était la victime dans cette affaire.

Une affaire complètement folle sur fond d'extorsion et de menaces de la part de plusieurs individus qui réclameraient près de 13 millions d'euros pour services rendus à Paul Pogba. Toujours en détention, Mathias avait tout préparé puisque ce matin, sur le compte Twitter qu'il a créé pour l'occasion, de nouveaux messages sont apparus. "Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique", écrit-il, avant d'évoquer la fameuse histoire du marabout qu'utiliserait son frère et qui a tant fait parler. "On parle d'un marabout assez jeune prénommé Ibrahim, surnommé Grande, associé secret de la société Team 5 de Roissy-en-France, selon ses propres dires. Car c'est un proche de l'ancien international Alou Diarra. Mon frère l'a rencontré grâce au joueur Serge Aurier lui ayant recommandé son marabout", précise Mathias Pogba.

Derrière son dos Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ses matchs

Un marabout auquel Paul Pogba aurait fait appel pour s'en prendre à un joueur en particulier, Kylian Mbappé , lors d'un match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United en 2019. "À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul", affirme Mathias Pogba, avant d'en dire plus sur la supposée relation entre son petit frère et l'attaquant parisien : "Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l'apprécier et être son ami. Il l'appelait souvent, on les voyait bras dessus-dessous. C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer. Cela alors que derrière son dos Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ses matchs."